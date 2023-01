Le ZooParc de Beauval passe le cap des 2 millions de visiteurs

Fréquentation record, en effet, pour le ZooParc de Beauval qui a enregistré en 2022 plus de 2 millions de visiteurs, soit une hausse de la fréquentation de 25% par rapport à 2019, et 43% par rapport à 2021. Les visiteurs ont été au rendez-vous et les raisons sont multiples, selon Rodolphe Delord, directeur du ZooParc de Beauval. « Je pense que depuis la période COVID, les Français ont redécouvert la France (…) Et surtout le ZooParc de Beauval est vraiment une marque très connue aujourd’hui. Les pandas sont arrivés en 2012. Déjà en 2012, à leur arrivée nous avions passé la barre symbolique du million de visiteurs ».