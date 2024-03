Légalisation du cannabis : après l’Allemagne, la France ?

La consultation citoyenne de l’Assemblée Nationale sur le cannabis récréatif lancée en 2021 a réuni 253 194 participants, et fut ainsi la 2ème consultation la plus plébiscitée de l’Assemblée. Et ce qu’il en ressort est sans appel : 8 participants sur 10 sont pour la légalisation du cannabis, et 92% des sondés ne croient pas à la loi actuelle pour limiter le cannabis.

A noter que cette consultation a donné suite à un rapport du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) en 2022, qui donnait un avis favorable à une légalisation en France.

Légalisation encadrée

La députée loirétaine à l’origine de cette consultation, Caroline Janvier, pointe d’une doigt une politique actuelle qui ne fonctionne pas. Selon elle, le système actuel n’apporte aucune protection, aucun accompagnement des jeunes, et ne permet pas d’enrayer le trafic. « On voit que c’est un sujet qui interpelle de plus en plus d’élus, et de petites villes, précise Caroline Janvier. Je suis allée par exemple à Vierzon où beaucoup d’habitants étaient ulcérés de voir se développer sous leurs fenêtres des points de deal. Ce sont des choses qu’ils ne constataient pas il y a 10-15 ans ».

Elle préconise alors une légalisation encadrée, et que l’Etat reprenne la main dès la production, la transformation, et la distribution. L’élue réclame également l’ouverture d’un débat citoyen.

Sujet tabou

Car si les résultats de la consultation citoyenne tendent à montrer que les Français sont plutôt favorables à une évolution de la législation, du côté des politiques… c’est plutôt compliqué. « C’est un sujet qui reste tabou. Parce que quand on parle de cannabis, soit les gens sont un peu gênés, ne connaissent pas très bien. », poursuit l’élue.

Pourtant, les exemples autour de nous ne manquent pas…Malte et le Luxembourg ont été les premiers de l’Union Européenne à légaliser le cannabis récréatif. L’Allemagne va suivre, dès le 1er avril. Et le Danemark réfléchit à une expérimentation sur 5 ans. Et selon les premiers bilans qui sont dressés notamment outre-atlantique (au Canada ou aux Etats-Unis), la consommation dans les pays qui ont légalisé n’a pas forcément diminué, ni augmenté. En revanche, les violences liées au trafic de drogue sont en baisse.

À quand la légalisation en France ?

Si le gouvernement a choisi ces derniers mois de faire évoluer sa législation concernant des thèmes sociétaux jugés clivants, comme l’IVG ou « l’aide à mourir », la question du cannabis ne serait pas à l’ordre du jour selon Caroline Janvier. « Je pense que ce sera un sujet qui va se poser notamment à la prochaine élection présidentielle ».

La légalisation du cannabis récréatif par l’Allemagne pourrait en effet faire bouger les lignes. « On sait que ce n’est pas un pays très laxiste sur ces questions-là. Donc on voit qu’ils le font pour des raisons pragmatiques avant tout. Ça veut dire qu’on va avoir des frontaliers qui vont aussi aller en Allemagne. Ça va modifier les comportements des consommateurs français ».

Selon un rapport de l’Observatoire français des drogues et tendances addictives publié en 2022, la France compte 1 million de consommateurs de cannabis quotidien, 5 millions de consommateurs occasionnels.