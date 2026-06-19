Légion d’honneur : récompense d’un parcours

Nolwenn Leroy recevra la Légion d’honneur le 29 juin prochain. Mais au fait, qui peut la recevoir ?

Cette distinction prestigieuse récompense la carrière de la chanteuse ainsi que son engagement de longue date en faveur de la recherche contre la maladie d’Alzheimer. A chaque annonce d’une remise de médaille, les mêmes commentaires reviennent souvent.

Quand les Français pensent à la Légion d'honneur, ils imaginent généralement une récompense exceptionnelle, destinée à distinguer un acte héroïque, une découverte majeure ou un service hors du commun rendu à la Nation. Une sorte de podium des citoyens les plus méritants. Or ce n'est pas exactement ce que prévoient les textes.

Le Code de la Légion d'honneur exige notamment au moins vingt années d'activité et des « mérites éminents » pour être nommé chevalier. Autrement dit, il ne s'agit pas juridiquement de désigner le « meilleur Français » de l'année. Il s'agit de reconnaître un parcours. Et c'est là que la perception populaire diverge du droit.

Nous continuons à juger la Légion d'honneur comme une récompense de l'exceptionnel, alors que le système fonctionne aujourd'hui davantage comme une distinction de carrière. D'ailleurs, les chiffres relativisent aussi l'idée d'une décoration distribuée à tout-va. Chaque année, environ 2 200 Français et 300 étrangers sont décorés. Cela peut sembler beaucoup. Pourtant, rapporté à une population de près de 70 millions d'habitants, cela représente une infime minorité.

À noter que vous ne pouvez pas la demander vous-même. Votre candidature doit être présentée par un ministre, une administration, un préfet, une association ou même un groupe de citoyens. Chaque année, les promotions comptent des personnalités, mais aussi des centaines de responsables associatifs, élus locaux, chercheurs, entrepreneurs ou bénévoles totalement inconnus du grand public.

Au fond, le débat n'est peut-être pas celui que l'on croit. La question n'est pas : « Qu'a fait cette personne d'extraordinaire ? » La question est : « Son parcours mérite-t-il d'être distingué ? ». Et ce n'est pas du tout la même chose.