Législatives 2024 : aucune majorité absolue, le Nouveau Front Populaire légèrement en tête

Comme en 2022, aucun parti ne devrait donc obtenir de majorité absolue à l’Assemblée national à l’issue de ces élections législatives anticipées. Les premières projections des instituts de sondage placent le Nouveau Front Populaire en tête, avec 172 à 215 sièges (contre 153 sièges en 2022), c’est-à-dire en dessous du seuil de 289.

Suivrait le camp présidentiel, qui ne compterait plus que 150 à 180 députés (245 en 2022). Il limiterait ainsi la casse, sans doute grâce à un bon report des voix des électeurs de gauche et un fort taux de participation, très élevé pour un second tour (67% environ) et même en légère hausse par rapport au premier tour (66,7%). Le Rassemblement National n'est que troisième, mais réalise une importante percée, avec 115 à 155 députés (88 en 2022).

Comment expliquer la différence avec les projections le soir du premier tour ? Ces dernières ne prenaient pas en compte l'important nombre de désistements des candidats de la gauche et du camp présidentiel qualifiés pour le second tour (environ 200). Le taux de participation témoigne aussi de la persistance d'un front républicain face au Rassemblement National. Attention, il ne s’agit toutefois que de projections nationales, il conviendra d’attendre les résultats officiels dans les 577 circonscriptions pour avoir une idée précise de la composition de l’Hémicycle.

Qui sera le futur Premier ministre ? Le Nouveau Front Populaire peut légitiment prétendre à cette fonction, les partis de gauche étant arrivés en tête. Mais sans majorité absolue, difficile de croire que le NFP pourra appliquer son programme. Il faudra en plus se mettre d'accord sur un candidat commun. Autre hypothèse, une partie de la gauche pourrait s'allier avec le camp présidentiel pour former une majorité. La présence de la France Insoumise dans cette coalition semble toutefois difficile.

En cas d’échec à former une majorité à l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron peut aussi envisager la nomination d’un gouvernement technique, composé de personnalités peu politiques, au profil d’experts issus de la société civile ou de hauts-fonctionnaires, qui se chargerait de régler les affaires courantes en attendant une sortie de crise politique.