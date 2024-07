Législatives 2024 : les femmes absentes des plateaux TV

Le prochain débat programmé sur BFMTV a fait polémique. Jordan Bardella aurait refusé que ce soit Marine Tondelier, désignée par le Nouveau Front Populaire, sur le plateau, lui préférant Jean-Luc Mélenchon. Mais quel est le problème avec Marine Tondelier ?

D’après BFMTV, Bardella aurait refusé sa présence car elle est associée aux Écologistes, troisième parti du Nouveau Front populaire selon lui, qui ne sont donc à ses yeux pas "représentatifs".

D’autres accusent Bardella de sexisme. Plus largement, certaines voix dénoncent le manque de femme dans les débats politiques. Le sexisme et le manque de parité en politique ne sont pas des thèmes nouveaux, même s’il y a du mieux. Selon l’observatoire des inégalités, en 2023, les femmes représentaient par exemple 37 % des députés, et 36 des sénateurs.

Du mieux dans les médias aussi. D’après le dernier rapport annuel de l’ARCOM, le gendarme de l’audiovisuel, la part des femmes en plateau est passé de 38% en 2016, à 43% l’an dernier.

En revanche, le débat prévu sur France 2 ce jeudi sera une nouvelle fois uniquement incarné par des hommes : Raphaël Glucksmann, Jordan Bardella et Gabriel Attal.