Législatives 2024 : les projections de la future Assemblée nationale sont-elles fiables ?

L’extrême-droite semble plus proche que jamais du pouvoir, à l’issue du premier tour des élections législatives anticipées, ce dimanche 30 juin. Les instituts de sondage envisagent entre 230 et 305 sièges pour le Rassemblement National et ses alliés, alors que la majorité absolue est à 289. Le Nouveau Front Populaire pourrait obtenir entre 120 et 200 sièges, l’ex-majorité présidentielle entre 60 et 125.



Ces projections sont toutefois à prendre avec beaucoup de précaution. Les instituts de sondage se basent en effet sur les résultats nationaux pour les effectuer. Les élections législatives, ce sont toutefois 577 scrutins locaux différents, avec des enjeux qui leur sont propres et qui échappent à toute logique nationale.

Autre écueil : ces projections ont été réalisées alors que les résultats du premier tour n’étaient pas encore connus. Les sondés ne savaient donc quels seraient les candidats en lice au second tour. Les désistements et les consignes de vote ne sont pas pris en compte, ni le choc des résultats du 1er tour.

Rappelez-vous, il y a 2 ans, les projections le soir du premier tour donnaient 20 à 50 députés pour le RN, il y en aura finalement 89. En 2017, Emmanuel Macron pouvait espérer 440 à 470 députés pour son camp selon les instituts de sondage : ils ne seront que 350. Si les sondages se trompent rarement quand il s’agit d’établir la tendance nationale, faire une projection en sièges s’avère plus hasardeux.