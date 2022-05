Législatives : le ministre Jean-Michel Blanquer candidat dans le Loiret

Alors que rien se ne rattache le ministre au territoire, si ce n’est quelques visites comme en début de semaine, c’est donc un parachutage en bonne et due forme dans le département pour les élections législatives des 12 et 19 juin. La raison est simple : le scrutin est très ouvert puis que le sortant LR, Jean-Pierre Door, élu depuis 2002, passe la main à 80 ans. La droite sera divisée puisque la candidature du LR Ariel Lévy, arrivé récemment dans la région, ne fait pas l’unanimité, et qu’un dissident, Philippe Moreau, maire de Nogent-sur-Vernisson, se présente.

La gauche unie envoie de son côté le communiste Bruno Nottin, dont le compte Twitter a gagné plus de 4000 abonnés en quelques jours et qui adresse régulièrement des piques au ministres. « Il y a un chauve de trop dans cette circo ! », prévient ainsi le candidat communiste.

Pour rappel, en 2017, le second tour des législatives s’était joué à 8 voix seulement entre le sortant LR Jean-Pierre Door et la candidate LREM Mélusine Harlé. Cet écart, le plus faible de France, avait conduit à l’annulation du scrutin. Jean-Pierre Door l’avait alors emporté bien plus largement lors d’une législative partielle en 2018.