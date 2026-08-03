Lena Situations annonce une date à l’Accor Arena pour la fin des Vlogs d’août

Lena Situations tire sa révérence en beauté ! Alors qu’elle vient tout juste de lancer la dixième et dernière saison de ses célèbres « Vlogs d’août », la Youtubeuse a annoncé un événement exceptionnel à l’Accor Arena le 31 août prochain. Nommé « Celui où ils se disent au REVOIR », elle promet pour cet événement une « soirée plein de surprises, de performances, de copains,… et de plein d’autres surprises ».

Comme chaque annonce de l’influenceuse, cette soirée a suscité un engouement sur les réseaux sociaux promettant une longue file d’attente dans la billetterie, qui a ouvert ce lundi 3 août à 10h. En attendant cette joyeuse conclusion, les fans de Lena Situations pourront profiter de ses vidéos quotidiennes pendant tout le mois d’août.