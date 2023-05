À commencer par la localisation. Pour la première fois, le rendez-vous se tiendra sur le parvis du château de Blois. Comme chaque année, le métier sera mis à l’honneur, à travers des animations. Mais pour la première année, un colloque dédié aux professionnels est également organisé, au sein même du château. Des barbiers venus de toute la France seront présents. « Il y a 10 ans, on était très peu, précise Emmanuel Renaud, président de l’association organisatrice Dirty Gents. Tout le monde se connaissait, et c’était un collectif où tout le monde s’entraider. Aujourd’hui, c’est un peu la compétition. L’idée était de faire qqch de rassembleur. »

Mode de vie

Car en effet, cela fait une dizaine d’années que le métier s’est démocratisé. Les barbiers fleurissent dans toutes les villes de France. Et ce qui n’était au départ qu’une « tendance » est devenue en réalité un mode de vie. « C’est un service qui a été totalement oublié, analyse Emmanuel Renaud. C’est-à-dire qu’avant un homme allait se faire coiffer dans un salon mixte ou dans des franchises plutôt axées « femmes ». Donc à un moment, l’homme ne trouvait plus sa place sur le marché (… ) Aujourd’hui, un homme prend beaucoup plus soin de lui et a envie d’avoir un endroit qui lui ai destiné ».

Une série d’animations est donc programmée sur ces deux jours, pour faire connaitre le métier. Des stars européennes de la discipline sont notamment attendues sur place ; les italiens Scapicchio, connus notamment pour leur usage de rasoirs japonais vintages précis, et deux ambassadeurs Reuzel des Pays-Bas.

Pour toute la famille

Les visiteurs seront également invités à se faire tailler la barbe, s’ils le souhaitent, et même la nuit ! Puisque durant l’évènement, le barbier Mister Kutter proposera des coupes pendant 24 heures non-stop. 15 barbiers venus du Mans, de Tours, d’Orléans, de Paris et de Blois se relaieront.

Côté animations, des démonstrations et des exposants seront présentés aux visiteurs. Des concerts sont également programmés. Un évènement qui se veut ouvert à tous, et tous les âges. « C’est une sortie qu’on peut faire totalement en famille. Il va y avoir des activités l’après-midi avec des démonstrations de parcours, de skate. (…) L’idée est de rassembler le plus de gens autour des 24h barbier, et faire la démonstration de ce métier ».

Enfin à noter qu’en parallèle, un concours se tiendra à la Kutter School Academy, vendredi 26 mai. Une dizaine de barbiers seront réunis pour réaliser une coupe de cheveux et une taille de barbe qui seront analysés par un jury. Les « œuvres » réalisées pendant ce concours défileront sur la scène des 24 heures du barbier.