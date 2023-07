Les 4 infos de ce mardi 25 juillet

INCENDIES - Les incendies continuent de ravager les pays du bassin méditerranéen et particulièrement la Grèce sur les îles de Corfou et de Rhodes. Cet après-midi, deux pilotes d’un Canadair sont morts après le crash de leur appareil sur l’île d’Eubée alors qu’ils luttaient contre les flammes. Les évacuations des zones sinistrées se sont poursuivies ce matin.

PANDA - Ce n’est qu’un au revoir ! Yuan Meng a quitté le ZooParc de Beauval sous les applaudissements de la foule ce matin. Le premier panda né en France bientôt âgé de 6 ans a pris la direction de la Chine où il retrouvera ses congénères au Centre de recherche et de reproduction du panda géant de Chengdu.

JO DE PARIS - Le design de la torche qui portera la flamme olympique pour les JO de Paris a été dévoilé ce matin. L’objet iconique a été pensé par le designer Mathieu Lehanneur, puis fabriqué par ArcelorMittal. Elle a des allures de bouteille de champagne. Pour rappel, la flamme olympique sera transportée par 11 000 relayeurs, depuis Athènes et dans toute la France.

RÉSEAUX SOCIAUX – Sur son compte Instagram, Caroline Receveur annonce ce mardi être atteinte d’un cancer du sein "agressif" détecté il y a deux mois. "Moi qui pensais pouvoir garder ce secret je n’y arrive plus", écrit l’influenceuse de 35 ans qui se veut tout de même rassurante. "Je suis entre de bonnes mains, j’ai confiance, je suis entourée des gens que j’aime et ma guérison est déjà programmée dans ma tête et dans mon corps". De nombreuses personnalités ont réagi comme l’ex-Miss France Iris Mittenaere, Matt Pokora ou encore l’influenceuse orléanaise Clémence Allaire.