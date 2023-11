Les 4 infos du 10 novembre

Rassemblements – Tandis qu’une grande marche contre l’antisémitisme se tiendra dimanche à Paris, plusieurs rassemblements sont aussi prévus à travers la France, comme au Mans, Angers et Tours, où le rendez-vous est donné par la LICRA, ou encore à Bourges à l’appel du député François Cormier-Bouligeon. L’association des maires de France appelle aussi à la mobilisation devant les préfectures.

Hommage – Gabriel Attal s’est rendu à Orléans ce vendredi après-midi. Le ministre de l’Éducation nationale est venu inaugurer un mémorial en hommage à Jean Zay, l’un de ses illustres prédécesseurs. Il s’agit d’une grande table en granit noir de 25 mètres de long, avec des citations incrustées.

Sport – Le parcours de la flamme paralympique a été dévoilé ce vendredi. Elle sera divisée en douze flammes à travers toute la France, du 25 au 28 août 2024, et passera notamment par Chartres, Blois et Vichy.

Télévision – Les cinéphiles vont pouvoir se régaler. « The Killer », le dernier film de David Fincher, sort ce vendredi sur Netflix. Dans son 12e film, le papa de « Seven » et « Fight Club » raconte le parcours d’un tueur à gages incarné par Michael Fassbender.