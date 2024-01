Les 4 infos du jeudi 11 janvier

GOUVERNEMENT - Entre 15 et 20 ministres du premier gouvernement Attal doivent être annoncés d'ici 20 heures. De premières nominations avant un probable élargissement. Les poids lourds eux sont confirmés à leur poste: Gérald Darmanin conserve le ministère de l'Intérieur, Eric Dupont-Moretti la Justice. Sébastien Lecornu demeure ministre des Armées et Bruno Le Maire l'Economie. Prisca Thévenot remplacerait elle Olivier Véran au porte-parolat et Aurore Bergé prendrait la suite de Gabriel Attal à l'Éducation nationale. De son côté, Emmanuel Macron pourrait s'adresser aux Français la semaine prochaine.

AIR - L’émission des particules fines est en augmentation à cause du chauffage et notamment celui au bois. La qualité de l’air se dégrade. Elle était classée mauvaise sur une grande partie des PDL ainsi que sur le Val de Loire ce jeudi.

VIOLENCES - Un appel à manifester ce jeudi contre les violences sexistes et sexuelles. Il s’agit d’une initiative nationale, après l’affaire Gérard Depardieu. Des rassemblements sont prévus en fin de journée à Tours, Orléans Angers ou encore au Mans et à La Rochelle.

RECORD - Cela en fait le deuxième château le plus visité de France juste derrière Versailles. Chambord enregistre un record de fréquentation en 2023 avec 1,148 million de visiteurs, une augmentation de 9% par rapport à 2022. Notez qu’en Touraine, l’opération Noël au Château le mois dernier a attiré 173 000 personnes. Azay-le-Rideau a tiré son épingle du jeu avec une fréquentation multipliée par deux.