Les 4 infos du jeudi 18 janvier

POLICE - Un jeudi noir dans les rangs des policiers mobilisés pour les JO de Paris. A Blois, un rassemblement s’est tenu à la mi-journée devant le commissariat. L’intersyndicale demande des mesures exceptionnelles en contrepartie de leur mobilisation pour assurer la sécurité de l’événement, comme une prime allant jusqu’à 2000 euros et des garanties sur les droits aux congés d’été.

FAITS DIVERS - Un homme de 34 ans interpellé dans le sud-ouest de la France. Il est suspecté du meurtre d’une joggeuse à Olivet au sud d’Orléans il y a 15 ans. Le corps de la victime, Caroline Marcel, 45 ans, avait été retrouvé en partie immergé dans le Loiret, par un promeneur. Au cours de sa garde à vue, celui qui a déjà été impliqué dans une affaire de viol, a nié les faits. Il doit être présenté à un juge en vue de sa mise en examen.

RECENSEMENT - Le recensement débute ce jeudi. A Tours par exemple, une trentaine d’agents seront mobilisés et iront à la rencontre de 7000 foyers. Si vous êtes concernés, vous recevrez un courrier dans votre boite aux lettres. Il sera possible de compléter le questionnaire en ligne, ou sur papier.

CLASSEMENT – Comme tous les ans depuis 2018, le berger australien reste la race préférée des Français d’après la société centrale canine. Suivent, le golden retriever et le Staffordshire bull terrier. À noter qu’Una et Ulysse ont été les noms les plus donnés à des chiens l’an dernier.