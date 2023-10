Les 4 infos du jeudi 19 octobre

HOMMAGE – Arras a rendu hommage ce jeudi à Dominique Bernard, l’enseignant mortellement poignardé vendredi dernier par un islamiste, ancien élève de l’établissement. Les obsèques se sont tenues ce matin sous haute surveillance à la cathédrale d’Arras, en présence d’Emmanuel Macron et du ministre de l’Éducation Gabriel Attal. Dominique Bernard qui a été décoré à titre posthume de la Légion d’honneur.

Montpellier, Nantes, Bordeaux, Lille… Des aéroports ont encore été évacués ce jeudi, une nouvelle fois pour des alertes à la bombe. A Orléans, deux lycées ont été évacués ce matin, là aussi en raison d’alerte à la bombe. La circulation ferroviaire a également été arrêtée pendant près de trois heures sur la ligne Nevers Paris après la découverte d’un colis suspect.

Enfin, ce sont désormais 28 Français qui sont morts dans les attaques du Hamas en Israël… 7 sont toujours portés disparus selon le ministère des affaires étrangères.

EOLIENNES - Stéphane Bern pourrait avoir gain de cause. La préfecture d’Indre et Loire suspend sa décision quant à l’installation de 4 éoliennes à 15 km du château d’Amboise. Une expertise pour constater l’impact visuel du projet va être menée. Stéphane Bern et les autres opposants sont invités à venir sur place par le représentant de l’Etat.

NETFLIX - Le porte-monnaie des abonnés trinque. La plateforme américaine de streaming augmente encore ses tarifs, deux abonnements sur quatre sont concernés. Celui sans publicité passe à 10,99€, le premium 19,99€.

FESTIVAL – La programmation du Printemps de Bourges 2024 dévoilée. Mika, Trinix, Hoshi, Kyo, Martin Solveig, M Pokora… se produiront notamment sur la scène du W. La billetterie est ouverte. Toutes les infos ICI.