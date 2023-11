Les 4 infos du jeudi 2 novembre

CIARAN - La tempête s’évacue par le nord du pays. Des pointes à plus de 200 km/h ont été enregistrées la nuit dernière en Bretagne, plus d’un million de personnes sans électricité également, essentiellement dans la région. Dans les terres, des rafales ont été enregistrées à 106 km/h en Sarthe, 99 km/h dans le Cher, 91 km/h en Touraine. Les dégâts eux sont limités. Principalement des arbres déracinés. Comme le chêne centenaire du parc Banjan au Mans. Le Mans où le trafic du tram a été suspendu ce matin après la chute d’un arbre sur les voies.

Au total, 25 000 personnes ont été privées de courant en Centre-Val de Loire, le double en Pays de la Loire. Dans cette dernière région, le trafic des TER est toujours interrompu. En Centre-Val de Loire, les trains reprennent petit à petit du service. Concernant les TGV, ils sont maintenus sur la ligne Paris Tours mais sans desservir les gares intermédiaires.

TRUCAGE ? Le tirage au sort de la Coupe de l’Indre de foot a-t-il été truqué ? Dans une vidéo diffusée en direct sur les réseaux sociaux, le président de la commission des coupes, Jacky Lhuilier, tire au sort les boules renfermant le nom des clubs en lice, avant d’en récupérer une et de la conserver dans sa main. Le district de l’Indre se défend, invoquant un point de règlement. Une justification qui n’a pas convaincu tout le monde.

CULTURE – Bourges sera-t-elle capitale européenne de la Culture en 2028 ? L’ultime version du dossier de candidature a été déposé ce jeudi au ministère de la Culture. Le verdict est attendu le 13 décembre. La cité berrichonne est en compétition avec Clermont-Ferrand, Montpellier et Rouen.

MUSIQUE - 53 ans plus tard, les Beatles réunis une dernière fois ! Le groupe mythique de Liverpool sortait aujourd’hui une nouvelle chanson enregistrée par John Lennon et mixée à l’aide de l’intelligence artificielle, baptisée Now and Then.