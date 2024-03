Les 4 infos du jeudi 21 mars

MENACES – Une vingtaine de lycées visés par des menaces en Ile-de-France. Des centaines d’élèves ont reçu un message promettant de les « décapiter et de faire exploser leur établissement ». L’envoi du message a été permis par le piratage de l’ENT d’un élève. Son auteur dit agir au nom de l’Etat islamique. Le ministère de l'Éducation a condamné des menaces graves. Plusieurs levées de doute ont déjà été effectuées entre hier soir et ce matin.

ALLERGIES - Vous avez peut-être en ce moment le nez qui coule, les yeux rouges et la gorge qui gratte. L’arrivée du printemps s’accompagne du retour des pollens. Cela commence par les bouleaux ces derniers jours, observe le réseau national de surveillance aérobiologique. La hausse des températures actuelle devrait encore augmenter le risque d’allergie prochainement.

VIH - Le Sidaction fêtera demain ses 30 ans. Les dons, qui financeront des recherches et des soins, en France et à l'étranger, peuvent être faits pendant 3 jours par téléphone, SMS ou sur Internet. Près de 4 millions d’euros avaient été récoltés l’an dernier. Si on peut vivre avec le VIH avec un traitement, on n’en guérit pas rappelle la présidente du Sidaction, qui souligne qu’il reste des progrès à faire en termes de prévention, de dépistage et d’accès aux traitements.

GAMING - Le marché français du jeux vidéo retrouve des couleurs. 6 milliards d’euros de chiffre d’affaires ont été réalisés l’an dernier, grâce notamment à l’envol des ventes de consoles, +72% sur un an. FIFA, Hogwarts Legacy et le dernier Zelda ont été les jeux les plus vendus en 2023.