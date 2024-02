Les 4 infos du jeudi 22 février

VENT - 91 km/h à Tours, 89 au Mans, 85 à Châteauroux… Un coup de vent a traversé le pays d’Ouest en Est ce jeudi. 26 départements sont en alerte ORANGE aux vents violents dont l’Essonne et l’Eure-et-Loir. La vigilance prendra fin ce soir et le vent faiblira au cours de la nuit. Au Mans, les parcs et jardins de la ville sont fermés cet après-midi. C’est le cas aussi par exemple du parc floral à Orléans.

FAITS-DIVERS - Un réseau pédopornographique démantelé par les gendarmes de la section de recherche d’Orléans. 6 hommes âgés de 36 à 61 ans soupçonnés d’avoir créé puis échangé plus de 200 fichiers pédopornographiques ont été placés en détention provisoire. 120 victimes ont été identifiées, dont 22 mineurs français, âgés de 3 à 15 ans. Au total, 930.000 fichiers pédopornographiques ont été découverts sur leurs ordinateurs.

UKRAINE – Cela fera deux ans jour pour jour que le pays a été envahi par la Russie. Des rassemblements de soutien au peuple ukrainien sont organisés un peu partout dans la région, samedi. A Orléans, le RDV est fixé à 13h30 place du Martroi. Les dirigeants européens devraient annoncer de nouvelles sanctions contre Moscou samedi. Alors que sur le front, la situation se complique de plus en plus pour l’Ukraine.

TRAINS - Il va falloir apprendre à voyager léger. Le nombre et la taille des bagages autorisés dans les TGV INOUI et les Intercités est désormais limité. L’équivalent de deux valises de 90cm de haut maximum et un bagage à main. Une période de tolérance est prévue jusqu’au 15 mars.