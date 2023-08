Les 4 infos du jeudi 24 août

ORAGES – Une dégradation orageuse arrivée par l’ouest du pays, a traversé aujourd’hui les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire et la Bourgogne. Des phénomènes localement forts, accompagnés de grêle et de rafales pouvant atteindre 100 km/h, notamment dans l'Indre. A Tours, une maison touchée par la foudre a pris feu. 1500 foyers ont également été privés de courant dans le Cher et le Loiret.