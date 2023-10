Les 4 infos du jeudi 5 octobre

RECORD – Un record dont on se serait bien passé. Le mois de septembre a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde, selon l’observatoire européen Copernicus. Il a fait en moyenne 16,38 degrés à la surface du globe. 2023 est en passe de devenir l’année la plus chaude jamais mesurée avec une température moyenne depuis janvier 1,4 degrés au-dessus de l’ère préindustrielle.

Et ce n’est pas fini… le thermomètre va remonter dès demain. Un nouvel épisode exceptionnel de chaleur est annoncé pour ce weekend, entre 6 et 10°C au-dessus des normales.

ORLEANS – La mairie a décidé de poursuivre les assureurs des immeubles qui menacent de s’effondrer rue de Bourgogne. Ils retarderaient la démolition annoncée des bâtiments. Une audience est prévue à la fin du mois. La municipalité qui formule également un recours gracieux auprès du ministère de l’Intérieur, alors que l’état de catastrophe naturelle n’a pas été reconnu pour d’autres immeubles menacés plus haut dans la rue.

PROCES - Dernier jour de procès, ce jeudi, à Angers, dans l’affaire du balcon effondré, qui avait coûté la vie à 4 jeunes en 2016. 2 ans de prison avec sursis ont été requis hier contre le conducteur de travaux, 3 ans contre l’architecte. La décision sera mise en délibéré et rendue le 28 mai prochain.

SOMMET - Le Mont Blanc est le plus haut sommet des Alpes, mais sa taille a diminué. Selon une équipe de géomètres-experts, accompagnée le mois dernier de l’ancien biathlète Martin Fourcade a rendu ses conclusions aujourd’hui. Le mont mesure 4805 mètres, 2,2 de moins qu’il y a deux ans.