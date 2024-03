Les 4 infos du jeudi 7 mars

8 MARS – Ce vendredi marquera la Journée internationale des droits des femmes. A cette occasion, une cinquantaine d’organisations appellent à la grève du travail et des tâches domestiques et réclament des mesures en faveur de l’égalité des sexes. Des dizaines de milliers de manifestants sont également attendus à travers la France. A Orléans par exemple, un rassemblement est prévu à 10h30.

METEO - Le monde a connu son hiver le plus chaud jamais enregistré, selon Copernicus. L’automne et l’été dernier avaient déjà été les plus chauds. Février 2024 est ainsi le 9ème mois consécutif à battre un record de température. L’observatoire européen alerte aussi sur des températures records à la surface des océans le mois dernier, dépassant celles enregistrées en plein été, en août dernier. 2024 est déjà potentiellement une année record, prévient l’observatoire.

EMILE LOUIS - Peut-être une nouvelle victime d’Emile Louis. Le parquet d’Auxerre confirme que le crâne découvert dans l’Yonne en 2018 est celui de Marie Jeanne Cousin disparue en 1975. Un crâne retrouvé dans le secteur où Émile Louis avait déclaré avoir enterré ses victimes. Le parquet reste tout de même prudent affirmant qu’aucun élément objectif ne permet de de confirmer s'il s'agit bel et bien d'une victime du tueur en série.

MONNAIE - Trois nouvelles pièces de 10, 20 et 50 centimes d'euro seront progressivement mises en circulation d’ici l’été. La nouveauté c’est que ce sont 3 femmes qui figureront dessus : Simone Veil, symbole de la légalisation de l’IVG sur la pièce de 10 centimes, la chanteuse et résistante Joséphine Baker sur celle de 20 et la physicienne Marie Curie sur celle de 50 centimes.