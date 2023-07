FAIT-DIVERS - Le petit Émile âgé de 2 ans et demi est toujours introuvable, les recherches reprendront demain. L'enfant a disparu depuis près de deux jours après avoir échappé à la vigilance de ses grands-parents au Vernet, un village des Alpes-de-Haute-Provence. Une battue a eu lieu ce matin, une soixantaine de gendarmes et 200 volontaires sont notamment mobilisés. D’après le procureur de la République, rien ne permet encore de parler d’un accident ou d’un enlèvement.

HOMOPHOBIE - Une centaine de mesures pour lutter contre la haine et les discriminations anti-LGBTI+. Le gouvernement présente ce lundi un plan national pour l’égalité. Parmi les mesures, des formations pour les policiers et gendarmes ou des interdictions de stade pour les personnes condamnés. 10 millions d’euros seront également alloués aux centres LGBTI+ sur le quinquennat.

CLIMAT - Difficile de passer à côté du réchauffement climatique. La première semaine de juillet a été la plus chaude jamais mesurée à travers le monde, c’est ce qu’annonce ce lundi l’organisation météorologique de l’ONU. En parallèle, plus de 60 000 décès attribuables à la chaleur ont été enregistrés l’été dernier en Europe. Résultat d’une étude publiée aujourd’hui dans Nature Medicine et réalisée en partie par les scientifiques de l’institut français de recherche sur la santé. Un chiffre qui pourrait atteindre les 68 000 décès en excès chaque été d’ici 2030.

CYCLISME - Un premier départ à l’étranger pour le Tour de France femmes ! L’an prochain, les 3 premières étapes auront lieu aux Pays-Bas avec un départ de Rotterdam, a annoncé ce lundi la directrice de l’épreuve Marion Rousse. L’ensemble du parcours sera dévoilé le 25 octobre prochain.