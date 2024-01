Les 4 infos du lundi 15 janvier

REUNION - L’ouragan Belal faiblit à la Réunion. L'alerte violette a été levé ce midi sur l'île. La préfecture confirme un premier décès, celui d'une personne sans domicile fixe qui n'avait pas pu se mettre à l'abri. Des pointes à plus de 200 km/h ont été relevées. 150 000 foyers sont actuellement privés d'électricité. La population reste confinée jusqu’à demain.

IMPÔT - L’avance sur certaines réductions et crédits d’impôts versée à partir d’aujourd’hui à un peu plus de 9 millions de foyers. Parmi les personnes concernées, les personnes qui ont fait des dons à des œuvres caritatives, qui hébergent un proche dans un EHPAD ou encore qui font garder leur enfant de moins de 6 ans. D’un montant de 634 euros, l’avance versée est égale à 60% du montant des réductions et crédits d’impôts.

MORAL – Si vous avez eu un coup de mou aujourd’hui, c’est peut-être à cause du Blue Monday. Le 3ème lundi de janvier est supposé être la journée la plus déprimante de l’année en raison de la fin des fêtes et le porte-monnaie qui a été mis à rude épreuve, la météo maussade et l’absence de soleil.

DOYEN – Il était le doyen des Français. André Ludwig, est mort le 7 janvier à Longué-Jumelles en Maine-et-Loire, à l’âge de 111 ans. Ce résistant né en Seine-et-Marne en 1912, il a été fait prisonnier puis déporté pendant la seconde guerre mondiale.