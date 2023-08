Les 4 infos du lundi 21 août

CANICULE - Des départements de la vallée du Rhône pourraient enregistrer demain des "niveaux de température jamais mesurés", prévient le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. Le thermomètre pourrait afficher jusqu’à 42 degrés.

46 départements sont placés en vigilance orange et 4 situées Auvergne-Rhône-Alpes sont passés en rouge. Le mercure devrait encore grimper dans les prochains jours. Demain, on attend jusqu’à 35 degrés à Orléans et Poitiers, 36 à Limoges, Nevers et Auxerre. 37 à Bourges. 38 à Angoulême.

MOBILISATION - Le convoi de l’eau est arrivé ce lundi en Indre et Loire. Les militants écologistes opposés aux méga-bassines sont partis des Deux-Sèvres vendredi. Ils demandent un moratoire immédiat sur les projets et chantiers de retenues d’eau. Les 600 cyclistes et quelques tracteurs doivent faire étape demain à Tours, avant de rejoindre Orléans puis Paris en fin de semaine.

DISPARITION - La mort d’un soldat français en Irak dimanche. L'adjudant Nicolas Latourte appartenait au 6ème régiment du génie d'Angers. Il participait à une mission de formation de l’armée locale. Vendredi, on apprenait déjà le décès d’un autre militaire français dans le pays, dans un accident de la circulation.

RUGBY -

Fabien Galthié a dévoilé tout à l’heure la liste des 33 joueurs qui disputeront la Coupe du monde… Une liste sans surprise… Absent des terrains depuis 6 mois Anthony Jelonch fait son retour… Melvyn Jaminet est lui préféré à Brice Dulin au poste d’arrière… Touché à un genou contre l'Écosse, Cyril Baille est présent dans la liste, même s'il manquera le début de la compétition le 8 septembre prochain…

A Tours, la séance d’entrainement de l’équipe d’Irlande prévue le 2 septembre au Stade de la Vallée du Cher est victime de son succès ! "Toutes les places sont parties en l’espace de 30 minutes", ce matin. La mairie indique qu’elle travaille actuellement à ouvrir une tribune supplémentaire et débloquer ainsi de nouvelles places pour le public. Plus détails dans cet article.