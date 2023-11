Les 4 infos du lundi 27 novembre

PATY – Six adolescents mis en cause dans l’assassinat de Samuel Paty sont jugés à partir d’aujourd’hui devant le tribunal des enfants à Paris. Cinq d’entre eux sont accusés d’avoir désigné l’enseignant à l’assaillant contre rémunération. La sixième personne, âgée de 13 ans au moment des faits, est jugée pour dénonciation calomnieuse.

FOURNIRET – Elle est le seul espoir pour 3 familles de disparues d’obtenir des réponses. Monique Olivier, l’ex-épouse du tueur en série Michel Fourniret, sera jugée à partir de demain devant la cour d’assises des Hauts-de-Seine. Elle devra répondre de complicité dans l’affaire Estelle Mouzin, mais aussi dans les enlèvements et les meurtres dans l’Yonne de Marie-Angèle Domèce et de Joanna Parrish il y a plus de 30 ans.

ISRAEL - La trêve entre Israël et le Hamas prolongée pour deux jours. Par ailleurs de nouveaux otages devraient être libérés. Parmi eux 3 Français. 150 camions d'aide humanitaire sont entrés à Gaza depuis le début de la trêve vendredi.

EUROVISION - La France a remporté hier l’Eurovision Junior, pour la deuxième année consécutive, grâce à la jeune Zoé Clauzure. A Slimane désormais de faire aussi bien le 11 mai prochain à l’Eurovision adultes.