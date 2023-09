RENTREE – Excitation, peur, rires et larmes… 12 millions d’élèves ont repris ce lundi matin le chemin de l’école. Une année scolaire marquée par de nombreux changements : de nouvelles évaluations en CM1 et 4ème ou encore du décalage des épreuves du bac de mars à juin. A retenir aussi l’interdiction de l’abaya qui agite le débat public depuis une semaine.

SANTE - Une campagne de communication pour inciter les garçons à se vacciner contre les papillomavirus. Elle est lancée ce lundi en même temps que la rentrée, avant le démarrage de la vaccination le mois prochains dans les collèges pour les élèves de 5e. Ouverte depuis 2021 aux garçons, la vaccination est recommandée depuis 2007 pour les jeunes filles. Or, 21% des hommes sont infectés par un HPV, potentiellement responsable d’un cancer.



Chaque année, les papillomavirus sont responsables de 6000 nouveaux cas de cancers.

CHALEUR – Une vague de chaleur s’est installée pour la semaine en France. Localement, les 35 degrés seront dépassés demain en Centre-Val de Loire et en Nouvelle-Aquitaine. En cause, l’arrivée d’air très chaud venu du sud de la Méditerranée et du nord de l’Afrique.

PATRIMOINE - Les 100 sites départementaux retenus pour la Mission Patrimoine dévoilés.

Ce lundi, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, et Stéphane Bern ont dévoilé les 100 projets départementaux retenus pour l’édition 2023 de la mission Patrimoine (1 par département) pour la sauvegarde du patrimoine en péril portée par Stéphane Bern, déployée par la Fondation du patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture et la Française des jeux (FDJ).

Parmi les sites retenus : l’église abbatiale Notre-Dame du Pré à Donzy- le-Pré (58), le Moulin de Cépoy (45), l’usine électrique de Saint-Gaultier (36), l’ancienne auberge des Trois Canards à La Ferté-Beauharnais (41), l’ancienne abbaye royale de Nyoiseau à Segré- en-Anjou Bleu (49), l’église Saint-Pierre à René (72).