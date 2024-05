Fait divers - Une chasse à l’homme et le plan Épervier déclenché pour retrouver le détenu évadé et les membres du commando qui ont attaqué un fourgon pénitentiaire dans l’Eure ce mardi. Deux agents pénitentiaires sont morts, trois autres ont été blessés. Plusieurs centaines de policiers et gendarmes sont mobilisés, d'après le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Une minute de silence a été respectée par les députés.

Festival de Cannes - Déroulez le tapis rouge. Le 77ème Festival de Cannes s’ouvre ce mardi avec des légendes du cinéma comme Meryl Streep et Georges Lucas, invités d’honneur cette année. Mais derrière les strass et paillettes, la vague MeToo plane autour de l’événement. Des prises de parole sont attendues alors que plusieurs réalisateurs et producteurs français sont accusés de violences sexuelles par des actrices. 100 personnalités appellent d’ailleurs dans une pétition à une loi intégrale contre les violences sexuelles.

Polémique - Toujours à propos du Festival de Cannes, l'équipe du film "Un p'tit truc en plus" réalisé par Artus doit monter les marches le 22 mai prochain. Mais ce dernier a dénoncé le fait qu'il avait dû faire face aux refus de grandes marques pour habiller les interprètes, alors que la plupart se trouve en situation de handicap.

Défi sans écran - Près de 65.000 enfants et adolescents participent à partir de ce mardi au défi 10 jours sans écran proposé par le "Collectif surexposition écrans". L'objectif est d'accumuler des points pour son établissement scolaire en coupant ordinateur, smartphone et console de jeux. Ce challenge a été inventé au Québec en 2003 et prend de l'ampleur en France depuis 2018. Cette année, 477 établissements scolaires y participent.