Les 4 infos du mardi 14 novembre

EDUCATION - Gabriel Attal juge « inquiétant » les résultats des évaluations en français et en maths des élèves de 4ème, réalisées en septembre dernier. « Un peu plus de la moitié des élèves ne lisent pas convenablement et en mathématiques, plus de la moitié ne maîtrisent pas la résolution de problèmes et la géométrie », explique le ministre de l’Éducation, qui promet des mesures pour les collèges début décembre.

PAUVRETE - La pauvreté s’aggrave en France alerte le Secours catholique. Le revenu médian des personnes accueillies par l'association s'est établi à 538 euros par mois l’an passé. Les femmes sont particulièrement touchées : elles représentent 57,5% des bénéficiaires. L’association recommande notamment d’étendre le RSA et d’indexer les minimas sociaux sur le SMIC.

NIEVRE - C’est un palmarès dont la Nièvre se passerait bien. Le département est celui où les routes sont les plus meurtrières, selon l’Observatoire national interministériel de la Sécurité routière. Le taux moyen de morts par million d’habitants y est le plus élevé de métropole. A ce jour, en 2023, 11 décès sont à déplorer. Selon la préfecture, ce mauvais classement s’explique par le statut de département rural, faiblement peuplé et vieillissant, où l’usage de la voiture est indispensable.

NOËL – Le secrétariat du Père Noël a ouvert ce mardi. Les enfants ont jusqu’au 20 décembre pour lui transmettre leur liste par courrier, ou sur pere-noel.laposte.fr. Plus d’un million de lettre lui sont adressées chaque année...