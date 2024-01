Les 4 infos du mardi 16 janvier

MACRON - Emmanuel Macron tiendra une conférence de presse à 20h15, sur TF1, France 2 et les chaînes infos. Objectif : préciser la direction qu’il compte donner à sa politique aux côtés de son nouveau Premier ministre Gabriel Attal. Le chef de l’Etat évoquera notamment le « réarmement » économique et civique de la France, comme annoncé lors de ses vœux du 31 décembre.

METEO - 34 départements placés en vigilance ORANGE neige-verglas dont l’Yonne, le Loiret, l’Essonne et l’Eure-et-Loir à partir de minuit. C’est la conséquence de l’arrivée de la dépression Irène sur la moitié nord de la France. Quelques centimètres de neiges ainsi que des pluies verglaçantes sont attendues entre mercredi soir et jeudi matin en Ile de France et dans le Val de Loire notamment.

Pour éviter tout risque, les transports en commun sont suspendus dans certains départements. Ce sera le cas demain en Eure-et-Loir et dans le Loiret, pour les transports scolaires et les lignes régulières du Réseau Rémi. Sur l’A10, les poids-lourds qui circulent en direction de la capitale seront bloqués au péage de Monnaie à partir de 20h ce mardi.



POLT - L’association Urgence Ligne POLT organise sa première grande manifestation, le 27 janvier en gare de Vierzon ou Châteauroux notamment. Ses membres dénoncent les travaux qui perturbent le trafic sur la ligne ferroviaire Paris Orléans Limoges Toulouse. Selon eux, pas moins de 130 trains ont été annulés depuis fin novembre.

BEBES - 678 000 bébés sont nés l'année dernière. C’est 20% de moins qu'en 2010, année du dernier pic des naissances et le niveau le plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale. Autre enseignement de l’étude démographique publiée par l’INSEE, la France compte 68,4 millions d’habitants et l'espérance de vie des hommes atteint 80 ans pour la première fois.