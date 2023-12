Les 4 infos du mardi 19 décembre

IMMIGRATION – Un accord trouvé sur la loi immigration en commission mixte paritaire. Le Sénat et l'Assemblée nationale pourraient adopter le texte dès ce soir. Le RN s’est engagé à le voter. "Nous devons éloigner plus rapidement ceux qui n’ont pas le droit d’être sur notre sol et mieux intégrer ce que nous avons décidé d'accueillir" a redit Elisabeth Borne cet après-midi.

FOURNIRET – Monique Olivier « demande pardon » aux familles des victimes. Hier, la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une peine de sûreté de 22 ans a été requis à l’encontre de l’ex-femme de Michel Fourniret. Le verdict est attendu dans les prochaines heures. Elle jugée pour complicité dans l’enlèvement et les meurtres d’Estelle Mouzin mais aussi ceux de Joanna Parish et Marie-Angèle Domèce dans l’Yonne il y a plus de 30 ans.

MUTUELLES – Une mauvaise nouvelle pour le porte-monnaie. Le prix des mutuelles va bondir de plus de 8% en moyenne en 2024, selon une enquête de la Mutualité française. Le gouvernement appelle à faire jouer la concurrence.

PATRIMOINE – Le montant des aides accordées aux monuments via le Loto du Patrimoine dévoilé ce mardi. En Maine-et-Loire, l’ancienne abbaye royale de Nyoiseau, à Segré en Anjou Bleu, va ainsi bénéficier de 300.000 euros… même somme pour le moulin de Cepoy dans le Loiret Dans l’Yonne, le Pigeonnier Saint-Joseph de Sens bénéficiera de 92 000 euros.