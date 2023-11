Les 4 infos du mardi 21 novembre

RESTOS - En difficulté à cause de l’inflation et des baisses de dons, les Restos du Cœur lancent aujourd’hui leur grande campagne annuelle. Les bénévoles s’attendent à une nouvelle vague de bénéficiaires, alors que 200 000 personnes de plus ont été accueillis cette année. L’association appelle le gouvernement à un plan d’urgence alimentaire.

MEDECINS - L’UFC Que Choisir attaque en justice l’Etat pour inaction face aux difficultés d’accès aux soins. Selon une étude que l’association publie aujourd’hui, 83% des Français vivent dans un désert médical pour au moins une spécialité. La moitié des généralistes refusent de nouveaux patients.

TRAINS – Pas de train entre samedi 10h et dimanche 16h sur la ligne Paris Orléans Limoges Toulouse, en raison de travaux. Ce sera le dernier week-end sans train de l’année avant d’autres l’an prochain. A noter qu’hier le ministre des Transports Clément Beaune était à Orléans pour signer un grand plan à 515 millions d’euros pour développer notamment les transports périurbains dans la région d’ici trois ans.

FOOT – Les Bleus se déplacent en Grèce pour leur dernier match de l’année. Sans pression puisque les joueurs de Didier Deschamps sont assurés de terminer premiers de leur groupe pour l’Euro 2024. Coup d’envoi à 20h45 sur TF1.