Les 4 infos du mardi 23 janvier

AGRICULTEURS - La colère des agriculteurs gagne du terrain. Les agriculteurs qui expriment un ras-le-bol à face à des normes environnementales qu’ils jugent trop lourdes, et des charges qui explosent. Une manifestation était organisée ce mardi à Maillé en Indre-et-Loire, à Chécy (Loiret) demain. A noter que dans l’Ariège, une femme est morte fauchée par un véhicule alors qu'elle se trouvait sur un point de blocage.

AMAZON - « Le système de surveillance de l’activité des salariés est excessivement intrusif ». Amazon France condamné à 32 millions d’euros d’amende par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le géant du e-commerce, qui possède notamment des sites dans le Loiret, à Saran, Ormes et Gidy, se dit en désaccord avec les conclusions de la CNIL et se réserve le droit de faire appel.

ALCOOL – Les Français boivent toujours beaucoup d'alcool, mais moins qu'avant. En 2000, plus de 6 Français sur 10 déclaraient boire toutes les semaines, contre 39% en 2021. L’étude de Santé Publique France publiée ce mardi indique que les femmes ont tendance à rattraper les hommes lorsqu'il s'agit de « consommation ponctuelle excessive ».

BAGUETTE - La France est championne du monde de boulangerie 2024 ! Après deux jours de compétition, le Mayennais Franck Fortier, Fabien Nolay de Paris et Xavier Sacriste de Lyon, sont arrivés en première position. Cela faisait 16 ans que la France n’avait pas été sacrée.