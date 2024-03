Les 4 infos du mardi 26 mars

ORLEANS – Le maire d’Orléans, Serge Grouard, est en colère. Il dénonce le transfert depuis Paris de 500 migrants sans abris vers sa ville. Un transfert lié selon lui aux JO, pour faire place nette dans la capitale. D’après l’élu, toutes les 3 semaines depuis près d’un an, un car arrive à Orléans de Paris avec à son bord entre 35 et 50 personnes. D’autres villes seraient concernées comme Angers et Strasbourg. La préfecture du Loiret nie tout lien avec les Jeux mais évoque un dispositif "temporaire" de solidarité nationale.

LINA - Du nouveau dans l’affaire Lina, cette adolescente disparue dans le Bas Rhin en septembre dernier. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, trois suspects ont été placés en garde à vue aujourd’hui. Un couple et un homme. Les enquêteurs cherchent à vérifier des incohérences dans leurs déclarations.

CINEMA – Le printemps du cinéma se termine ce mardi. Notez que le cinéma français reprend des couleurs. Le nombre de films français produits est reparti à la hausse l’an dernier, à des niveaux similaires à ceux qu’on pouvait avoir avant la crise sanitaire.

FOOT - Après leur défaite samedi contre l’Allemagne, Kylian Mbappé et les Bleus affrontent le Chili ce soir. Coup d’envoi à 21h.