Les 4 infos du mardi 26 septembre

CARBURANTS - Après Leclerc, Carrefour annonce à son tour vendre son carburant à prix coûtant et ce jusqu’à la fin de l’année. Un peu plus tôt Elisabeth Borne réunissait les distributeurs à Matignon les invitant « chacun à prendre leur part » contre la hausse des prix des carburants.

ANTARCTIQUE – Le réchauffement climatique de plus en plus visibles aux pôles. Selon l’observatoire américain National Snow and Ice Data Center, la surface maximale atteinte par la banquise de l’Antarctique cette année est la plus petite jamais relevée. Une tendance à la baisse expliquée par la hausse des températures à la couche supérieure de l’océan.

ETE - Une belle saison estivale en Centre-Val de Loire. Trois millions de nuitées ont été enregistrées dans la région cette année, un chiffre en hausse de dix points sur un an. Le Covid semble bel et bien derrière les professionnels du secteur, puisque les touristes étrangers sont bien présents. Ils représentent entre 25% et un tiers de la fréquentation.

MOTO - Ce sera la 47e édition et on connait déjà les dates Les 24h du Mans moto seront de retour sur le circuit Bugatti du 18 au 21 avril 2024. La billetterie ouvrira fin octobre… Au printemps, la dernière édition avait réuni 77 000 spectateurs.