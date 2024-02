Les 4 infos du mardi 27 février

DELON - Plus de 70 armes saisies au domicile d'Alain Delon, en fin de semaine dernière à Douchy dans le Loiret. Des armes de tir et de collection ainsi que des munitions. L’enquête a démontré que l’acteur « ne bénéficiait d’aucune autorisation lui permettant de détenir une arme à feu ». Une saisie liée à l’état de santé de l’acteur. Le médecin qui avait examiné l’acteur l’été dernier avait évoqué un risque suicidaire majeur.

GAZ - La consommation de gaz en France en 2023 au plus bas depuis une trentaine d’années… Une baisse de plus de 11%. Les causes de cette baisse de consommation sont multiples : un climat plus doux ou une envie de sobriété (et de facture moins élevée) de la part des consommateurs. A noter que la baisse concerne autant les particuliers que les entreprises.

RESTO - Le guide Michelin vient de publier une liste de 56 restaurants « bons plans » à travers la France... des adresses décrites comme « gourmandes et soignées à un prix abordable ». La Salamandre en Loir-et-Cher et le Martin Bel Air dans l’Yonne en font partie. Cette année encore, la bistronomie est mise en avant... La cérémonie des étoiles Michelin elle se tiendra dans quelques semaines à Tours.

JO PARIS - Stéphane Bern ambassadeur des JO de Paris. L’animateur portera la flamme olympique à Chambord le 8 juillet prochain. Il l’a annoncé hier à travers une vidéo, où on le voit en tenue de sport en train de s’entrainer à courir avec la flamme à la main. l