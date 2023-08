Les 4 infos du mardi 29 août

VIOLS – A Bourges, deux plaintes ont été déposées par des femmes après des viols présumés dans un foyer du 115. Le suspect est un jeune d’une vingtaine d’années, déjà connu de la justice pour des agressions sexuelles.

DECES - Un soldat français basé à Orléans-Bricy, a été tué hier en Irak lors d'une opération antiterroriste en Irak. Le sergent Nicolas Mazier a été tué "alors que son unité appuyait une unité irakienne en opération antiterroriste", précise l’Élysée. C’'est le troisième militaire français à mourir dans le pays en dix jours.

Justement à ce propos, le ministre des Armées Sébastien Lecornu était à Angers aujourd’hui. Il a participé à la cérémonie d’hommage à l’adjudant Nicolas Latourte. Membre du 6e régiment du Génie, l’homme de 29 ans est décédé le 20 août dernier lors d’un exercice opérationnel en Irak.

LOUP – Un loup filmé en Sarthe à Saint-Célerin. Un couple a filmé le canidé dans son jardin. L’observatoire du loup confirme la présence de l’animal dans le département. L’office français de la biodiversité est plus mesuré. Une analyse de la vidéo est programmée.

BONNES AFFAIRES - Et puis ce sera l’occasion de faire des bonnes affaires à quelques jours de la rentrée. Les braderies seront nombreuses ce week-end. A Orléans, elle commencera demain pour se terminer samedi. A Tours, la Grande Braderie se tiendra dimanche sur les boulevards Heurteloup et Béranger. 600 exposants sont attendus. Plus d'informations dans cet article.