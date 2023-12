Les 4 infos du mardi 5 décembre

EDUCATION - La France connaît une baisse "historique" du niveau de ses élèves âgés de 15 ans en mathématiques et Français. C’est ce qui ressort de l'enquête Pisa publiée par l'OCDE. La France se maintient malgré tout dans la moyenne des pays étudiés. Singapour, la Corée du Sud, le Japon, trustent les premières places.

Gabriel Attal a dévoilé ce mardi une série de mesures pour relever le niveau des collégiens et lycéens. D’abord, les parents n’auront plus le dernier mot concernant le redoublement. Des groupes de niveaux seront mis en place l’an prochain pour les 6e et 5e en maths et en Français. Le ministre de l’éducation veut également rendre le brevet plus difficile et obligatoire pour accéder au lycée. Enfin, il souhaite durcir la notation des épreuves terminales du baccalauréat.

CLIMAT - Il est « désormais inévitable » que le seuil de 1,5°C de réchauffement de la planète soit dépassé « de manière constante sur plusieurs années ». C’est l’alerte lancée ce mardi par les scientifiques du Global Carbon Project, en marge de la réunion de l’ONU sur le climat à Dubaï.

JUSTICE - Le procès en appel doit s’ouvrir demain à Orléans. Un homme sera jugé, accusé d’avoir assassiné une nonagénaire au printemps 2019. La victime avait été retrouvée morte dans son lit d’Ehpad, étouffée par une madeleine. En première instance, le prévenu avait été acquitté. Cet ancien pompier détenait la maison de la victime en viager depuis plus de 20 ans.

CHAMBORD - L’ouverture des préventes ce mardi sur ticketmaster pour le Chambord Live de David Guetta. L’artiste se produira en Loir-et-Cher le 29 juin prochain. La billetterie grand public ouvrira demain. Comptez 78,50 euros au minimum.