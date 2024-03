Les 4 infos du mardi 5 février

UKRAINE – Emmanuel Macron a appelé ce mardi les alliés de l’Ukraine à « être à la hauteur de l’Histoire et du courage qu’elle implique ». Un débat est prévu le 12 mars à l’Assemblée pour discuter de l’aide à apporter à Kiev face à la Russie. La France s’est engagée à fournir en 2024 "jusqu’à 3 milliards d’euros d’aide militaire supplémentaire, après un soutien de 1,7 milliard en 2022 et 2,1 milliards en 2023.

FAST FASHION - Une proposition de loi contre la fast fashion étudiée à l’Assemblée nationale cette semaine. Dans le viseur des parlementaires, les enseignes de vente en ligne comme Shein, qui proposent des vêtements à très bas prix importés d’Asie et souvent de moindre qualité. Le texte propose un malus pouvant atteindre 10 euros par article, notamment pour compenser l’impact environnemental, ainsi qu’une interdiction de la publicité.

ARNAQUES – Les arnaques aux faux conseillers bancaires sont en forte hausse. Elles ont atteint un niveau record en 2023, selon la plateforme gouvernementale cybermalveillance.gouv.fr. La méthode des escrocs est simple : ils usurpent le numéro d’appel du service client de la banque de la victime, et se font passer pour un conseiller. L’organisme s’attend dans les prochains mois à des arnaques autour des JO de Paris avec par exemple de faux liens offrant de places gratuites pour la compétition.

MILLENIALS - La génération née entre 1980 et 2000 serait en passe de devenir la plus riche de l’histoire. Selon une étude d’un cabinet britannique, au cours des 10 prochains années, les millennials vont hériter massivement des richesses laissées notamment par les personnes nées entre 1945 et 1960.

En attendant, l’homme le plus riche du monde c’est Jeff Bezos. Le fondateur d’Amazon retrouve la première place du classement, avec 200 milliards de dollars. Il devance Elon Musk (Tesla, X) et le Français Bernard Arnault (LVMH).