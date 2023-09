Les 4 infos du mardi 5 septembre

RECORD – Il a encore fait très chaud aujourd’hui. Les 35 degrés ont été atteints voir dépassés par endroits dans l'Indre, le Loir-et-Cher, le Cher et la Nièvre. L’épisode de fortes chaleurs persistera jusqu’en fin de semaine, prévient Météo France. Par ailleurs, cet été est le quatrième plus chaud en France depuis 1900.

HOMMAGE – Un homme a été rendu ce mardi après-midi au sergent-chef Nicolas Mazier sur la base aérienne d’Orléans-Bricy, en présence du ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Ce soldat de 31 ans a été tué la semaine dernière en Irak, alors que son unité appuyait une unité irakienne en opération anti-terroriste.

INFLATION – Une mauvaise nouvelle pour le porte-monnaie. Les prix du gazole et de l’essence ont encore augmenté la semaine passée, et atteignent respectivement à 1 euro 85 et 1 euro 92 le litre. Localement, le prix dépasse même les 2 euros. Le gouvernement a exclu toute nouvelle ristourne la semaine dernière.

COVID – La startup tourangelle Lovaltech a touché 5,3 millions euros de subvention de la part de l’État. L’entreprise travaille à un vaccin nasal anti-covid. Des essais sur l’Homme sont prévus l’an prochain après des tests concluants sur des rongeurs.