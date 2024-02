Les 4 infos du mardi 6 février

GREVE – Un mardi de mobilisation dans l’enseignement partout en France. Les revendications sont les mêmes que jeudi dernier : revalorisation des salaires, défense de l’école publique, rejet de la réforme des lycées professionnels et refus des groupes de niveau au collège. La semaine dernière, entre 20 et 47% des enseignants s’étaient mobilisés.

SONDAGE - Les Français et les Françaises font moins l’amour, selon un sondage Ifop. Seuls 76% ont eu une relation sexuelle ces 12 derniers mois, c’est 15 points de moins que la dernière enquête parue en 2006. La baisse est encore plus élevée chez les 18-24 ans. La fréquence des rapports diminue également dans les couples. Les raisons sont multiples mais le temps passé sur les écrans joue notamment.

ECO – Le prêt-à-porter ne va pas mieux. Le groupe IKKS, basé en Maine-et-Loire, est à son tour en difficulté. Il envisage de fermer 77 points de vente en France et de supprimer 200 emplois. Ce mardi qui marque le dernier jour des soldes chez les commerçants, avec un bilan encore très mitigé cette année. A Orléans, la braderie prendra le relais dès demain en centre-ville, et ce jusqu’à samedi.

MC DO – C’est une petite révolution. McDonalds a décidé de changer cette semaine la recette de son burger emblématique, le Big Mac. Une cinquantaine de petites modifications, dont un pain plus épais toasté plus longtemps ou encore des oignons cuits directement sur les steaks. Un peu plus de sauce, aussi. Il se vend chaque année plus de 550 millions de Big Mac dans le monde.