Les 4 infos du mardi 8 août

Climat – Le mois de juillet a été le plus chaud jamais enregistré sur Terre, selon l'agence européenne Copernicus. 16,95°C en moyenne, soit 0,3 degrés de plus que juillet 2019 qui détenait le record. La France a été plutôt épargnée mais le mois dernier a été marquée des canicules et violents incendies à travers le monde.

Carburant – Le prix des carburants repart à la hausse. Il faut compter actuellement 1€80 le litre de gazole et 1€89 celui de SP95-E10 en moyenne. C’est 14 et 11 centimes de plus que début juillet. Plusieurs pays exportateurs de pétrole comme l’Arabie Saoudite et la Russie ont réduit leur production pour relever le cours du baril.

Télévision – Scènes de Ménages revient le 28 août pour une quinzième saison sur M6. Après le décès de Marion Game, Gérard Hernandez sera épaulé par plusieurs comédiens qui joueront le rôle d'un vieil d'ami, d'une nièce ou encore d'un voisin. L'ex-rugbyman Sébastien Chabal est également annoncé au casting, alors que M6 diffusera la Coupe du Monde qui débutera en septembre.

Football – Les Bleues qualifiées pour les quarts de finale du mondial féminin ! L’équipe de France a facilement dominé le Maroc, 4-0, en début d’après-midi. Les joueuses d’Hervé Renard affronteront le pays-hôte, l’Australie, samedi à 9h. Elles sont assurées de faire au moins aussi bien qu’il y a 4 ans, où elles avaient été sorties en quart par les Américaines.