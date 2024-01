Les 4 infos du mardi 9 janvier

ATTAL - Il devient le plus jeune à exercer cette fonction sous la Cinquième République. Gabriel Attal, 34 ans, a été nommé ce mardi Premier ministre. En charge de l’Éducation nationale et de la Jeunesse depuis juillet 2023, il succède à Élisabeth Borne. Avec sa nomination, Emmanuel Macron espère donner un nouveau souffle à son quinquennat. Reste à savoir si Gabriel Attal parviendra à trouver une majorité à l’Assemblée nationale. Issu du PS, son profil pourrait déplaire aux Républicains. Ses mesures phares comme l’interdiction du port de l’abaya ne devraient pas non plus séduire à gauche.

METEO – Ce mardi était la journée la plus froide de la semaine, notamment dans la moitié nord du pays. Dix départements placés en vigilance orange pour neige et verglas. Parmi eux, l’Essonne et l’Eure-et-Loir.

MOBILISATION - Un appel à manifester jeudi contre les violences sexistes et sexuelles. Il s’agit d’une initiative nationale, après l’affaire Gérard Depardieu et le soutien apporté par Emmanuel. Macron à l’acteur, notamment. Des rassemblements sont prévus en région, comme au Mans et à Tours devant le Palais de justice.

OUIGO - Premier arrivé, premier servi. Ouigo met en vente jusqu’à demain des billets de train à 19€ maximum pour plus de 50 destinations, pour des voyages jusqu’au 8 février. Ces prix gelés concernent aussi bien les Ouigo grande vitesse que les Ouigo classiques. Il s’agit des trains corail réhabilités qui circulent à vitesse réduite et desservent des villes comme Saumur, Blois ou encore Mâcon.