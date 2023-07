Les 4 infos du mercredi 12 juillet

DISPARITION D'ÉMILE - Les opérations de ratissage prendront fin ce soir. Toujours aucun indice permettant de comprendre la disparition du petit Émile, 2 ans et demi, depuis samedi dans les Alpes-de-Haute-Provence. De nouvelles auditions sont en cours ce mercredi. Une cellule d’enquête de 25 gendarmes est entièrement dédiée à l’affaire.

FÊTE NATIONALE - 130 000 policiers et gendarmes mobilisés demain et après-demain, a annoncé cet après-midi Gérald Darmanin. 45 000 seront spécialement équipés chaque soir pour lutter contre les violences urbaines, selon le ministre de l’Intérieur. Aussi les bus et trams s’arrêteront à 22 heures dans toute la France ces soirs-là, pour éviter tout débordement. Au sujet du 14 juillet, l’Élysée a fait savoir ce mercredi qu’Emmanuel Macron ne prendra pas la parole. En avril dernier, le chef de l’État avait pourtant donné rendez-vous le jour de la fête nationale pour un bilan des 100 jours d’apaisement, décrété après le passage en force de la réforme des retraites. Il devrait néanmoins s’exprimer dans les prochains jours.

ZOO DE LA FLÈCHE - Le parc a inauguré hier ses nouveaux hébergements immersifs dans l’univers des lions et des guépards. Le site sarthois est par ailleurs en pleine transformation depuis 2022, avec un agrandissement du parc, et de nouveaux espaces pour les animaux. Le zoo de la Flèche espère enregistrer cette année 370 000 visiteurs.

BRITNEY SPEARS - Elle veut raconter son histoire avec ses propres mots : l'interprète de Womanizer et Toxic publiera ses mémoires dans un livre intitulé The Woman In Me, à paraître le 24 octobre prochain aux États-Unis. Une "histoire incroyablement émouvante de liberté, de gloire, de maternité, de survie, de foi et d’espoir", selon l’éditeur Simon & Schuster.