Il faudra patienter jusqu’au 24 octobre. L’éditeur américain Simon & Schuster annonce ce mercredi la date de sortie de l’autobiographie de Britney Spears. « The Woman In Me » est une « histoire incroyablement émouvante de liberté, de gloire, de maternité, de survie, de foi et d’espoir » selon l’éditeur. La date de sortie annoncée ne concerne pour le moment que les États-Unis, aucune information n’ayant encore été dévoilée sur les possibles traductions du livre.

« Mon histoire, avec mes mots »

L'interprète de Toxic, Womanizer ou encore de Oops!... I Did It Again avait récemment refait surface dans le monde de la musique grâce à « Hold Me Closer », un featuring avec le très célèbre Elton John, dévoilé le 26 août 2022. Un retour aux affaires qui avait fait parler, l’artiste américaine ayant passé quatorze années sous tutelle. De nombreuses stars, telles que Justin Timberlake, son ex, ou encore Pink, lui avaient apporté leur soutien.

Sa tutelle a finalement été levée au mois de novembre 2021. L’événement a-t-il poussé Britney Spears à écrire ses mémoires ? La chanteuse affirme en tout cas vouloir raconter « [son] histoire, avec [ses] mots ». L’éditeur de l’artiste américaine conclut l’annonce en insistant sur la nécessité « pour les femmes de raconter enfin leurs histoires, dans leurs propres termes ».