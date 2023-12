Les 4 infos du mercredi 13 décembre

Cop 28 – Accord trouvé à Dubaï. Pour la première fois de l’histoire de l’événement, les pays participants appellent à une transition hors des énergies fossiles. Cela concerne aussi bien le pétrole, le gaz et le charbon. Le compromis reste toutefois moins ambitieux que le projet de sortie de ces énergies, réclamé par plusieurs pays, mais rejeté par les États producteurs de pétrole.

Santé – La revue médicale Prescrire a publié sa liste noire des médicaments jugés plus dangereux qu’utiles. On y retrouve des médicaments vendus sans ordonnance, comme les Voltarène, Vogalib, Smecta, Actifed, Humex, Dolirhume, Nurofen et autre Maxilase. Sont notamment évoqués des risques de troubles cardiovasculaires, des effets toxiques neurologiques, ou encore des risques d’accidents vasculaires cérébraux sont évoqués.

Culture – Après les villes françaises de Paris, Avignon, Lille et Marseille, peut-être celle de Bourges ? La capitale européenne de la culture 2028 sera désignée ce mercredi soir. La préfecture du Cher est en lice face à Clermont-Ferrand, Rouen et Montpellier. La création d’une Cité européenne des artistes et des auteurs fait partie des projets évoqués.

Télévision – Premier semestre 2025. Voici la date annoncée par l’éditeur Albert René, concernant l’adaptation d’Astérix en série. Il s’agira plus précisément de l’adaptation de l’album « Le combat des chefs », réalisée par… Alain Chabat. La série sera diffusée sur Netflix.