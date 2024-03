Les 4 infos du mercredi 13 mars

CRUE – Le niveau de la Loire monte en Centre-Val de Loire. A Gien dans le Loiret, la cote d’alerte devrait être atteinte demain, sans toutefois menacer les habitations. A Orléans, le pic de la crue est attendu à partir de vendredi. Les niveaux devraient être similaires à janvier 2018. A Tours, le stationnement est interdit en bords de Loire par précaution.

TRAIN - Un carton ! 500 000 billets ont été vendus en début de matinée. La SNCF mettait en vente les billets TGV Inoui et Intercités pour la période comprise entre le 6 juillet et le 11 septembre. Face à la forte demande avec les JO, 400.000 billets de plus que l’an dernier sont proposés. Les places pour les trains Ouigo sont également mises en vente, pour des trajets jusqu’en décembre.

JUSTICE - En Maine-et-Loire, un homme fiché S s’est évadé d’un centre de santé près d’Angers. Âgé d’une trentaine d’années, il est qualifié de dangereux par les autorités. Il avait été hospitalisé sous contraintes quelques jours plus tôt suite à un différend survenu dans un train.

OUI - Plus de 480 000 Français se sont dits OUI en 2022 et 2023 selon l’INSEE. Une tendance à la hausse liée au report des mariages à cause du Covid. Notez qu’on se marie de plus en plus tard. A 37,3 ans en moyenne pour les femmes, 39,8 ans pour les hommes.