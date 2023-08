Les 4 infos du mercredi 16 août

Crash – Deux corps sans vie ont finalement été retrouvés, après le crash d’un avion de tourisme hier en Loire-Atlantique. L’appareil s’était élancé depuis Loudun, dans la Vienne. Trois personnes se seraient trouvées à bord, dont le journaliste Gérard Leclerc et Michèle Monory, fille de l’ancien ministre et président du Sénat, René Monory. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame.

Rentrée – C’est un coup de pouce très attendu par les familles modestes : l’allocation de rentrée scolaire est versée ce mercredi. Trois millions de foyers en bénéficient, sous conditions de ressources. Le montant a été revalorisé de 5,6% par rapport à l’an dernier : de 398 euros pour les 6-10 ans, à 434 euros pour les 15-18 ans.





Riches – 2,8 millions : c’est le nombre de millionnaires que comptait la France l’an dernier, selon un rapport de la banque UBS. Un chiffre en hausse, il y en a 25.000 de plus que l’année précédente. La France est désormais sur le podium des pays avec le plus de personnes possédant un patrimoine supérieur à un million d’euros. Elle n’est en revanche que neuvième au classement des ultra-riches, c’est-à-dire plus de 50 millions d’euros.

Football – Angleterre – Espagne ! On connait désormais l’affiche de la finale du mondial féminin de football. Les Anglaises ont éliminé le pays-hôte, l’Australie, ce mercredi. Rendez-vous dimanche midi pour la finale, ce sera une première pour les deux nations. Avant cela, samedi, le match pour la troisième place opposera la Suède et l’Australie.