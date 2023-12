Les 4 infos du mercredi 20 décembre

IMMIGRATION - Emmanuel Macron s’exprimera ce soir dans l’émission C à Vous au sujet du projet de loi Immigration, définitivement adopté hier par le Parlement. Soutenu par le Rassemblement National, le texte a causé une fracture au sein de la majorité. Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a par exemple présenté sa démission à Élisabeth Borne.

MEDIATOR - Le groupe pharmaceutique Servier condamné pour tromperie aggravée, homicides et blessures involontaires par la cour d’appel de Paris dans l’affaire du médiator, ce médicament antidiabétique détourné comme coupe-faim, accusé d’avoir provoqué de nombreux décès. C’est dans le Loiret c’est à Gidy qu’il était produit par le passé. Le laboratoire a par ailleurs été condamné à une amende de 8 millions d'euros et à rembourser 415 millions d'euros aux organismes de sécurité sociale. Il devra aussi rembourser les victimes.

CHATEAUROUX - La nouvelle leur reste en travers de la gorge. Le comité olympique annule plusieurs milliers de nuitées dans des hôtels de Châteauroux, le tout sans compensation financière. Une douche froide à sept mois des Jeux de Paris et des épreuves de tir sportif attendues dans la préfecture de l’Indre.

RECORD - C'est un record du monde! Dans l’Yonne, une famille bat le record de la plus vieille fratrie ! L’âge des 5 frères et sœurs s’élève à 496 ans. Ils sont nés en 1921, 23, 24, 26 et 27.