Les 4 infos du mercredi 22 novembre

FROID - Une masse d’air froid venue de Scandinavie arrive sur la France… Les températures vont brutalement chuter et passer sans doute sous les normales de saison. On attend ainsi 0 au réveil demain à Issoudun et Bourges, 2 à Romorantin, Nevers, Le Mans ou Orléans.

DRÔME - Une marche blanche ce mercredi dans la Drôme. Marche en hommage à Thomas, adolescent de 16 ans mortellement poignardé samedi soir. Hier, 9 personnes ont été interpellées, notamment à Toulouse. L’auteur du coup mortel, un jeune homme de 20 ans, en fait partie.

GAZA – Un accord a été trouvé la nuit dernière entre Israël et le Hamas pour libérer 50 otages retenus à Gaza. En échange, des femmes et des enfants, 150 prisonniers palestiniens détenus par l’État hébreux seront libérés. L’accord prévoit également un cessez-le-feu et une trêve humanitaire de 4 jours.

GASTON - 24 ans après son dernier album, le plus maladroit des personnages de BD Gaston Lagaffe fait son retour en librairie. Titrée, « Le Retour de Lagaffe », la BD a été tirée à 800 000 exemplaires. Les dessins sont signés du Canadien Delaf.