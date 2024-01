Les 4 infos du mercredi 24 janvier

AGRICULTEURS - Les agriculteurs accentuent la pression sur le gouvernement, avec des mobilisations de plus en plus nombreuses. Des opérations escargots, barrages filtrants étaient organisés aujourd’hui par exemple sur la tangentielle au nord d’Orléans, sur l’A71 à Bourges et l'A20 à Châteauroux... Les cultivateurs et éleveurs français qui n'ont pas tous les mêmes demandes, mais partagent une même inquiétude sur leur avenir. Les points de crispations sont nombreux : jachère, pesticides, normes environnementales, prix du gazole.

JUSTICE – Quatre personnes rejugés à partir d’aujourd’hui à Angers pour tentative et complicité d’assassinat. En avril 2019 à La Flèche, elles sont soupçonnées d’avoir voulu tuer une femme d’une quarantaine d’années en la brûlant dans son sommeil. Le mari de la victime, sa maitresse, le fils et le gendre de cette dernière sont mis en cause sur fond de jalousie et de mobile financier. En première instance, ils avaient écopé de 20 à 30 ans de prison.

TGV – C’est aujourd’hui que les billets de trains pour les vacances de printemps et les ponts de mai sont mis en vente. Il est notamment possible de réserver des trajets en TGV Inoui et les Intercités jusqu’au 22 mai, et les trains Ouigo jusqu’au 5 juillet.

CESARS - Cette année, c'est Le Règne animal de Thomas Caillet et Anatomie d'une chute, de Justine Triet qui font la course en tête avec respectivement 12 et 11 nominations aux Césars. Hier, le film de la Française a obtenu 5 nominations aux Oscars.