Les 4 infos du mercredi 27 mars

CHOMAGE - Gabriel Attal au 20h de TF1 ce soir. Le Premier ministre a réuni ce matin son gouvernement pour un séminaire consacré au travail, et notamment à l'assurance-chômage. Les dépenses sociales sont dans le viseur de l'exécutif pour combler le déficit qui a dérapé en 2023. Parmi les pistes envisagées pour doper l'emploi et faire des économies, une nouvelle réforme de l'assurance-chômage dénoncée par les syndicats.

ASSURANCES – 6,5 milliards d’euros. C’est ce qu’ont coutées aux assureurs les catastrophes climatiques en France l’an dernier, selon la fédération des assureurs. C’est la troisième année la plus grave en termes de sinistres après 1999 et 2022. Les tempêtes Ciaran et Domingos ont coûté à elles seules 1,6 milliard d'euros.

ORLEANS - Objectif : tester la coordination entre tous les services de police et de secours. Une simulation d’attaque terroriste était organisée ce mercredi à l’Arena CO’Met d’Orléans. Près de 400 personnes ont été mobilisées, des élèves infirmiers jouant les victimes aux policiers en passant par les assaillants.

CHOCOLAT - C’est un nouveau record. Le prix du cacao vient de dépasser les 10 000 dollars la tonne à New-York. Une envolée des cours du cacao est due aux récoltes particulièrement mauvaises de ces derniers mois en Côte d’Ivoire et au Ghana. Une mauvaise nouvelle à quelques jours de Pâques, sachant qu’en France, nous sommes de gros consommateurs de chocolat avec 13kg dévorés par foyer chaque année.